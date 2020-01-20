«Хороша, а теперь еще и естественна»: Лера Кудрявцева оправилась после операции

Возвращение Леры Кудрявцевой к работе на телевидении после перенесенной операции на груди воодушевило ее поклонников. В Instagram ведущая опубликовала фото, где стоит в красном костюме во время съемок передачи в павильоне Останкино. Теледива пока не комментирует свое состояние после удаления имплантов, но внешним видом дает фанатам понять, что чувствует себя хорошо.

Злопыхатели до сих пор спешат подколоть Кудрявцеву на тему бюста. Вот и теперь отдельные подписчики в комментариях задали ей вопрос, ждать ли от нее платьев с вырезом. Сама Лера отреагировала на это лишь смайликом. Фолловеры не дали звезду в обиду и обрушились на одного из остряков многочисленными комментариями.

Instagram @leratv

«Ну, что ж вы так? Каждая женщина красива. А Лера сделала все для своего здоровья — молодец! И каждая бы так поступила»;

«И правильно! Все эти силиконовые …… (импланты — Прим.ред) делают женщин только старше. А Лера сейчас как девочка»;

«Лерочка хоть с вырезом, хоть без него всегда прекрасна. Мы любим ее не за это, а как человека. Самое главное, что все обошлось, она здорова и счастлива»;

«Что ж вы за люди такие? Где вы воспитывались? Кто ваша мама и что она вам прививала в детстве? Зверье — и то деликатнее!»

«Ну и люди! Вам главное — исподтишка укусить и спрятаться»;

«Хороша, а теперь еще и естественна», — ответили поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лера Кудрявцева представила своего доктора, который помог ей избавиться от грудных имплантов.