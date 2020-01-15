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Фанаты заподозрили у Волочковой одно из самых коварных заболеваний

, 16:11 | Ниса Мурзанаева Видео 1 624

Подписчики балерины сами поставили ей диагноз.

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Фото, видео: ТАСС / Максим Григорьев

В сети распространились слухи о возможном заболевании Анастасии Волочковой. Сlutch пишет, что подписчики самостоятельно «диагностировали» балерине страшный недуг — шизофрению.

К такому выводу пользователи Instagram пришли после многократных заявлений артистки по поводу того, что ей завидуют «ущербные люди» и «недолюбленные женщины».

«Есть друг — врач-психиатр. И вот один из его пациентов приходит к нему, и всегда жалуется доктору, что все ему завидуют, что все вокруг его враги, и он постоянно об этом говорит. Оказалось, что он шизофреник. Боюсь за Вас уже», — написала одна из фолловеров звезды.

По мнению некоторых подписчиков, Анастасия Волочкова проявляет маниакальные наклонности, когда постоянно повторяет слова про завистников.

Недавно балерину заподозрили еще в одном заболевании — алкоголизме. Однако звезда российского шоу-бизнеса достойно ответила на обвинения в пьянстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова в шпагате и с веслом призналась, что любит растягивать не только мышцы.

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