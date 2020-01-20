Видео: плачущий ребенок сорвал прямой эфир с депутатом Рады

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Галина Янченко не смогла ответить на вопрос телеведущей по видеосвязи из-за громкого детского плача. Видео с неловким моментом появилось в сети.

Янченко вышла в эфир телеканала «Наш» днем 20 января, чтобы обсудить с ведущей планы Киева по введению контроля за размером зарплат министров. Ведущая в течение нескольких минут задавала вопрос, а ребенок словно ждал, когда она закончит.

Как только настало время депутата отвечать, малыш начал шуметь и громко заплакал. В итоге он полностью заглушил Янченко. На кадрах видно, что она беззвучно шевелила губами, а затем оборвала связь.

Ведущая и ее гость в студии с улыбкой согласились, что это «житейская» ситуация, и пожелали ребенку с мамой благополучия и здоровья.

Галине Янченко 31 год. У нее есть муж и двое детей: дочь Афина 2012 года рождения и сын Аскольд 2016 года рождения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американская телеведущая едва не сорвала прямой эфир из-за потерянной сережки.