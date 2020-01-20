Зарубежные издания обсуждают итоги международной конференции по Ливии в Берлине

Ведущие мировые СМИ обсуждают итоги Берлинской конференции по Ливии. Журналисты называли встречу едва ли не «судьбоносной». Накануне в столице Германии страны-участницы приняли итоговое коммюнике.

Немецкая газета «Шпигель» назвала эту встречу «прорывом». Особую роль сыграла Россия. Ранее во время переговоров в Москве, благодаря усилиям именно нашей страны в Ливии, вступил в силу режим прекращения огня, который соблюдается всеми сторонами конфликта. Продолжение диалога немецкие журналисты назвали «диломатическим успехом».

The New York Times, оценивая итоги переговоров в Берлине, назвала их «проблеском надежды в затяжной гражданской войне».

Мировые лидеры обещают соблюдать эмбарго на поставки оружия в Ливию, но не могут обеспечить длительное прекращение огня.

Вести диалог враждующим сторонам пока удается с трудом, хотя участники берлинского саммита всячески призывают их к переговорам.

О чем уже удалось договориться, и почему Россия здесь играет особую роль, расскажет Виталий Чащухин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин оценил итоги конференции по Ливии.