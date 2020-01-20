Валерия рассмешила поклонников семейными снимками с оптическими иллюзиями. Кадрами певица поделилась на своей странице в Instagram.

На одном из фото артистка стоит рядом со стулом, на котором сидит ее муж — Иосиф Пригожин. Однако в сравнении со своей супругой и мебелью продюсер выглядит невероятно крошечным. На втором снимке Валерия запечатлена у небольшого обеденного стола, на котором стоит большое белое блюдо с головой ее именитого мужа. Сама артистка с широкой улыбкой протягивает к «десерту» деревянную ложку.

Первый кадр звезда назвала «мой маленький», второй — «мой сладенький». Подписчики певицы с удовольствием поддержали шутку своего кумира.

Instagram @valeriya

«Удобный такой муж.»

«Обожаю вас! Сделали мой вечер!»

«Хватит издеваться над мужем!» — написали они под публикацией.

Впрочем, некоторым фолловерам было не до смеха — они старательно пытались разгадать секрет необычных кадров. Часть пользователей даже обнаружила мистическое несовпадение на одном из снимков.

«Лера, почему в зеркале совершенно другая пара?» — спросила одна из подписчиц.

«Вот и разгадайте секрет!» — ответила ей Валерия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Валерия ответила на совет подписчицы навсегда уехать из России.