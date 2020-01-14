Валерия ответила на совет подписчицы навсегда уехать из России

Российская эстрадная певица Валерия ответила на грубый комментарий одной из подписчиц в Instagram, которая ей посоветовала навсегда уехать из страны. После того, как звезда разместила в социальной сети снимки, сделанные во время отдыха в Дубае и пожаловалась на погоду в городе, одна из фолловеров выразила свое возмущение публикацией в довольно резкой форме.

«Да уезжай ты туда навсегда, так надоела», — высказалась девушка.

Впрочем, Валерия не приняла этот комментарий близко к сердцу и иронично ответила своей недоброжелательнице.

«Может, отпишитесь лучше?» — написала артистка, сопроводив свой ответ смеющимися эмодзи.

Instagram @valeriya

Преданные фанаты тут же вступились за любимую исполнительницу.

«Уезжай ты куда подальше, а мы будем с Валерией!»

«Откуда вы беретесь такие, вроде не молодая, а мозгов нет совсем», — обратились к злопыхательнице пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерия раскрыла секрет прекрасного внешнего вида после новогоднего застолья.