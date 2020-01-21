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  4. «Можно и без трусиков»: Варнава на качелях-шаре переволновала подписчиков

«Можно и без трусиков»: Варнава на качелях-шаре переволновала подписчиков

, 7:07 | Василий Заика Видео 171

Звезда Comedy Woman выложила в сеть видео, снятое на берегу океана.

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Фото, видео: Instagram @kativarnava

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава на своей странице в Instagram опубликовала видеоролик, на котором в черном платье качается на шаре, привязанном к стволу пальмы, на берегу океана.

«Good Time Girl», — озаглавила пост Екатерина Варнава, сопроводив его фрагментом одноименной песни Sofi Tukker.

Instagram @kativarnava

Более чем шестимиллионная армия подписчиков знаменитости оценила видеоролик, оставив в комментариях множество комплиментов, посвященных ее стройным ногам. Некоторые поклонники Екатерины Варнавы осмелились предположить, что под нарядом актрисы отсутствует нижнее белье.

«Кайфушница! Девочка на шаре»

«Грация — чисто женская черта!»

«А у нее под платьем ничего нет?»

«Слушайте, с вашими ногами, красотой, балансом, талантом — можно и без трусиков»

«Секси-красотка!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Варнава повеселила поклонников под хит 80-х.

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