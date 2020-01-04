«Женщина, которая танцует»: Варнава повеселила поклонников под хит 80-х

Участница Comedy Woman Екатерина Варнава обожает радовать поклонников юмористическими миниатюрами на своей странице в Instagram. В этот раз артистка повеселила их романтичным танцем под хит британского певца Джорджа Майкла. Кудрявые волосы и лиловое платье сделали артистку похожей на поп-исполнительницу из 80-х. Судя по всему, ролик был записан на съемках комедийного шоу.

«Тепленькая», — шутливо подписала пост знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Тепленькая😈😂 Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) 3 Янв 2020 в 7:51 PST

От чувства юмора Варнавы в восторге не только фанаты, но и друзья. В комментариях оставили хохочущие смайлики и эмодзи в виде «огня» коллега Мария Кравченко, фигуристка Татьяна Навка, жена Александра Реввы Анжелика и другие. Поклонники в комментариях также шутили над образом любимицы.

«Женщина, которая танцует»;

«Когда на дворе 3 января, а в душе 1-е»;

«Верно подмечено, тепленькая. Классная Кать, сейчас все такие»;

«Обожаю Вас, с Новым годооооом!)))» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Варнава восхитила поклонников длинными ногами.