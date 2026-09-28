Число погибших при взрыве в Ярославской области возросло до 14

Число погибших при пожаре на производстве пиротехники в Ярославской области выросло до 14, сообщили "Известиям" в пресс-службе главы региона.

На месте продолжают работать экстренные службы. В регионе создан оперативный штаб, готовится решение об объявлении ЧС, сообщил ранее губернатор Михаил Евраев.