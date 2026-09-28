Число погибших при взрыве в Ярославской области возросло до 14
В регионе готовится решение об объявлении ЧС.
Фото: 5-tv.ru
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Число погибших при пожаре на производстве пиротехники в Ярославской области выросло до 14, сообщили "Известиям" в пресс-службе главы региона.
На месте продолжают работать экстренные службы. В регионе создан оперативный штаб, готовится решение об объявлении ЧС, сообщил ранее губернатор Михаил Евраев.
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