Число погибших при взрыве в Ярославской области возросло до 14

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова Срочная новость 22 0

В регионе готовится решение об объявлении ЧС.

Фото: 5-tv.ru

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Число погибших при пожаре на производстве пиротехники в Ярославской области выросло до 14, сообщили "Известиям" в пресс-службе главы региона.

На месте продолжают работать экстренные службы. В регионе создан оперативный штаб, готовится решение об объявлении ЧС, сообщил ранее губернатор Михаил Евраев.

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