Все погибшие при пожаре на заводе пиротехники под Ярославлем были гражданами РФ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 80 0

Большинство жертв проживало в селе Кубринск, где произошло ЧП.

Все погибшие при пожаре под Ярославлем были гражданами РФ

Фото: 5-tv.ru

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ТАСС: все жертвы пожара на заводе пиротехники под Ярославлем были гражданами РФ

Все погибшие при пожаре на производстве петард в селе Кубринск Ярославской области имели российское гражданство. Об этом журналистам ТАСС сообщили представители оперативных служб. По словам собеседника агентства, большинство из них проживало в этом же селе.

Предприятием владеет ООО «Салют Юг», зарегистрированное в Ставропольском крае. Компания имеет лицензию на производство пиротехники. Как следует из материалов арбитражного суда, в 2023 году его пытались признать банкротом по иску налоговой инспекции. В суд Ставропольского края поступило заявление от межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 14 о признании организации несостоятельной.

Причиной внимания к предприятию стала задолженность по обязательным платежам на общую сумму более одного миллиона рублей, включая 702 867 рублей налога и 302 519 рублей пеней. В декабре 2023 года ходатайство об оставлении заявления без движения поступило после того, как компания выплатила большую часть долга, и основания для банкротства отпали.

Возгорание с детонацией пиротехники произошло 28 сентября, огонь охватил два здания. Погибли 14 человек, одна женщина получила травмы, спасатели продолжают поиски нескольких пропавших. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил 30 сентября днем траура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Томска загорелось административное здание. Вспыхнула двухэтажная кирпичная пристройке торгового центра «Оранжевое небо» на улице Нахимова. Возгорание охватило около 300 квадратных метров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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