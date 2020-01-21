Королева Великобритании Елизавета II отобрала у Меган Маркл все королевские украшения, сообщает Woman’s Day со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что отныне герцогиня Сассекская не имеет права доступа к монаршей сокровищнице.

Помимо прочего, издание утверждает, что Елизавета II потребовала у супруги принца Гарри вернуть и те драгоценности, которые ей были презентованы. Речь идет, в том числе о кольце с огромным голубым камнем, врученным герцогом Сассекским после официальной церемонии бракосочетания.

Инсайдеры склонны утверждать, что британская королева даже намекала на возврат обручального кольца Меган Маркл с бриллиантами из коллекции матери принца Гарри — Дианы. Несмотря на это, супруга внука Елизаветы II пока сумела отстоять право на местонахождение ювелирного изделия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри впервые выступил с речью после отказа от привилегий.