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«Торопиться некуда»: Мария Ивакова об отношениях с Никитой Ефремовым

, 7:42 | Василий Заика Фото 778

У телеведущей и внука Олега Ефремова за плечами неудачные браки.

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Фото, видео: Instagram @efremovefremov

Телеведущая Мария Ивакова в интервью Hello рассказала об отношениях с внуком народного артиста СССР Олега Ефремова Никитой. По словам 33-летней знаменитости, у нее и у актера в активе неудачный опыт. По этой причине пара не намерена торопиться со свадьбой.

«Я и сама состояла в браке, у меня тоже был такой опыт, поэтому сейчас отношусь к этому иначе. Торопиться некуда, нужно любить друг друга здесь и сейчас», — сказала Мария Ивакова.

Несмотря на то, что влюбленные продолжительное время старались скрывать роман, отныне они открыто публикуют совместные снимки. Армия поклонников пары Марии Иваковой и Никиты Ефремова неуклонно растет.

Instagram @efremovefremov

«Вы очень гармоничная пара!»

«Хорошие такие!»

«Счастья вам, берегите свою любовь!» — пишут пользователи на странице Никиты Ефремова в Instagram.

Известно, что телеведущая и актер уже познакомили друг друга со своими родителями, которые довольно-таки благосклонно отнеслись к их отношениям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Никита Ефремов поведал об отношениях с Марией Иваковой.

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