«Мы каждый вечер благодарим друг друга»: Никита Ефремов об отношениях с девушкой

Представитель звездной актерской династии Никита Ефремов и его девушка — телеведущая Мария Ивакова — долго скрывали свои отношения. Свои чувства пара перестала скрывать в июле этого года, а сейчас возлюбленные перешли на новый уровень. Никита не скрывает, что благодарит свою любимую каждый день, пишет «Антенна».

По словам артиста, он не считает себя человеком, у которого все идеально в отношениях. Для него любовь — это забота, направленная на благо другого человека.

«У нас есть такой ритуал, как благодарности. Несмотря на занятость, мы каждый вечер благодарим друг друга. Это все опять же про открытость и доверие. Я только учусь» — признался Ефремов-младший.

Ранее возлюбленные делились с фанатами радостной новостью — они официально познакомились с родителями своей половинки. Поклонники уверены, намерения звездной пары серьезные и дело движется к скорой свадьбе.

Летом актеры вместе путешествовали по Грузии, Франции, Португалии, Италии. А не так давно Мария даже показала «домашнюю» фотографию, на которой они с Никитой валяют дурака в общей постели.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Ивакова насмешила поклонников записью с отдыха на Мальдивах.