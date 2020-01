Эминем побил собственный рекорд по скорости речитатива

Собственный рекорд по скорости речитатива побил Маршалл Мэтерс, известный как Эминем, сообщает портал Medialeaks.ru. 17 января американский исполнитель выпустил альбом Music To Be Murdered By («Музыка, за которую могут убить»). На нем вышел трек Godzilla, где ветеран рэпа произнес 229 слов за 30 секунд — 11.3 слога в секунду.

Книга рекордов Гиннесса назвала скорость Эминема «сверзвуковой» после выхода его сингла Rap God («Бог рэпа»). Только в одной части этого трека Мэтерс за 15 секунд зачитал 97 слов — по шесть с небольшим в секунду. Его предыдущий рекорд составлял 123 слога за 12 секунд — 10,3 слога в секунду в композиции Majesty («Величество»).

Трек Godzilla рассказывает о том, как нормальный днем человек превращается в монстра. Он записан совместно с исполнителем Juice WRLD, умершем в декабре прошлого года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эминема раскритиковали за шутку про теракт на концерте Арианы Гранде.