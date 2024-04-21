«Сильно друг друга любим»: Краймбрери сделала внезапное заявление о Преснякове

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Краймбрери написала песню для Преснякова-младшего

«Сильно друг друга любим»: Краймбрери сделала внезапное заявление о Преснякове

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Еще недавно артистка рассказывала, что она счастлива в отношениях с Давой.

Певица Мари Краймбрери рассказала, что подарила песню Владимиру Преснякову. Заодно знаменитость призналась, что испытывала страх из-за того, что композиция может не понравиться артисту.

«Для меня большая честь разговаривать с тобой на „ты“ и знать, что мы с тобой сильно-сильно друг друга любим. Я испытывала самый большой страх в своей жизни: вдруг не понравится? Я дико волнуюсь, будто мне снова пять лет», — цитирует Краймбрери Telegram-канал «Звездач».

К слову, еще недавно артистка рассказывала, что она счастлива в отношениях с Давидом Манукяном. Да и Пресняков уже 14 лет женат на певице Наталье Подольской.

В звездной семье подрастают два сына. Поэтому публика все же восприняла признание Краймбрери как хорошее отношение к коллеге, но не более того.

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