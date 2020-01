«Мерзкий»: Эминема раскритиковали за шутку про теракт на концерте Арианы Гранде

Пользователи сети жестко раскритиковали американского рэпера Эминема за трек Unaccommodating из его нового альбома Music to be murdered by. В песне он пошутил про теракт на концерте Арианы Гранде в Манчестере.

«Я обдумываю крики „Бомбы прочь“, пока нахожусь за пределами концерта Арианы Гранде и жду, когда сюда придет Садам Хусейн», — зачитал Эминем.

Пользователи возмутились словами из трека и начали жестко критиковать рэпера на его странице в Twitter.

«Ты такой отвратительный, я надеюсь, ты это знаешь… То, что ты сказал, было очень неуместно и обидно для многих людей»;

«Я устал от того, что ты привлекаешь к себе внимание. Надеюсь, вскоре ты погрузишься в свою давно назревшую безвестность»;

«Высмеивать людей, которых убивают… А что, если бы там была твоя дочь?»

«Мерзкий. Никто и никогда не должен шутить по поводу смерти детей. Особенно из-за терактов. Ариана до сих пор не восстановилась после того, что случилось», — написали пользователи.

Упомянутый теракт произошел в мае 2017 года. В результате погибли 22 человека, более 120 были ранены. После взрыва Ариана Гранде в течение года не общалась с прессой, приходя в себя после трагедии.

