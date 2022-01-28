Как выбор имени может негативно сказаться на судьбе человека

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Анастасия Игонина
Анастасия Игонина Анастасия Игонина Журналист 34 943

Соблюдение нескольких несложных ограничений позволит не навлечь на новорожденного беды в будущем, считают именологи.

Как выбор имени может негативно сказаться на судьбе человека

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

Имя может не только привлечь удачу и счастье, но и навлечь на своего обладателя беду. Поэтому при выборе, как назвать ребенка, следует придерживаться нескольких правил, передает издание «Клатч».

Не называть в честь родственников

Давать ребенку имя, чтобы почтить кого-то из родных, не стоит. Не нужно называть новорожденного также, как его родителя. Дело в том, что у людей с одинаковыми именами в одной семье один на двоих ангел-хранитель — могущественный защитник, призванный помогать одному конкретному человеку, просто не сможет уследить за несколькими подопечными сразу.

Не давать имена святых мучеников

Прежде чем делать окончательный выбор — сверьтесь с библейским текстом. Стоит убедиться в том, что вы не собираетесь дать своему ребенку имя святого, умершего мученической смертью — в противном случае, судьба малыша может оказаться такой же трудной и полной страданий, как у его библейского тезки.

Не называть как несчастливых родственников

Давать имя, созвучное имени родственника, который несчастен в жизни — плохая примета. Считается, что даже если значение имени самое лучезарное, существующая установка рода его пересилит и новый член семьи повторит неудачную судьбу своего тезки.

Как избежать несчастья из-за имени

Если вы убеждены, что ваши невзгоды на жизненном пути вызваны именно магией имени, исправить ситуацию достаточно легко — просто смените паспортные данные. Однако стоит помнить об упомянутых уже ограничениях. Также не стоит менять имя в честь какого-либо знакомого, знаменитости и даже вымышленного персонажа — иначе черты и недостатки вашего «образца» могут перейти к вам.

Ранее 5-tv.ru писал, какие имена приводят к невероятному долголетию своих обладателей.

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Как выбор имени может негативно сказаться на судьбе человека

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