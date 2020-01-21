Twitter Евро-2020 пошутил над переходом Кокорина в ФК «Сочи»

Официальный аккаунт «Европы — 2020 в Санкт-Петербурге» в Twitter опубликовал фотоколлаж по поводу «перехода» нападающего питерского «Зенита» Александра Кокорина в футбольный клуб «Сочи».

Форвард перешел в клуб на правах аренды до конца текущего сезона. На коллаже скандально известный спортсмен изображен в море на фоне сочинского стадиона «Фишт».

«Где-то в Черном море», — гласит надпись.

Кокорин больше года не участвовал в официальных матчах, так как отбывал наказание за участие в двух резонансных драках в центре Москвы. Осенью футболист вышел на свободу и вернулся в «Зенит».

Сегодня в столице Катара Дохе прошел товарищеский матч между петербургским клубом и катарской командой «Аль-Увайнах». Сине-бело-голубые победили в гостях с разгромным счетом 10:0. При этом три гола забил Кокорин.

Twitter @zenit_spb

Как передавал 5-tv.ru, первые два мяча Кокорин оформил в ворота противника в течение трех минут.