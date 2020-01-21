Кокорин в составе «Зенита» в матче с «Аль-Увайнахом» забил два гола за три минуты

Александр Кокорин забил два гола в составе «Зенита» в матче с катарским с «Аль-Увайнахом» в Дохе.
28-летний нападающий сине-бело-голубых забил первый гол на шестой минуте встречи, на девятой минуте он вновь оформил мяч в ворота соперника.
Koko, sigues estando loco🔝— FC Zenit Español🌊 (@es_fczenit) 21 января 2020 г.
1:0 | #ZenitAlUwaynah pic.twitter.com/kPP9UgrL14
Ранее появилась информация, что Александр временно покинет «Зенит» и перейдет в «Сочи» на правах аренды. Эту информацию клуб подтвердил на своей странице в Twitter.