  1. Пятый канал
  4. Кокорин в составе «Зенита» в матче с «Аль-Увайнахом» забил два гола за три минуты

Кокорин в составе «Зенита» в матче с «Аль-Увайнахом» забил два гола за три минуты

, 17:56 | Нюра Незванова Видео 75

Нападающий сине-бело-голубых открыл счет на шестой минуте игры в Дохе.

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 348

Александр Кокорин забил два гола в составе «Зенита» в матче с катарским с «Аль-Увайнахом» в Дохе.

28-летний нападающий сине-бело-голубых забил первый гол на шестой минуте встречи, на девятой минуте он вновь оформил мяч в ворота соперника.

Ранее появилась информация, что Александр временно покинет «Зенит» и перейдет в «Сочи» на правах аренды. Эту информацию клуб подтвердил на своей странице в Twitter.

Как сообщал 5-tv.ru, в сентябре прошлого года «Зенит» заключил контракт с Кокориным до конца сезона. Это произошло после выхода футболиста на свободу из колонии по УДО. Спортсмен был осужден из-за участия в двух драках в центре Москвы. Соглашение нападающего с петербургским клубом действует до июня 2020 года. Сейчас Кокорин находится на сборах «Зенита».

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 348
21 янв
Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»
14 янв
Кокорина взяли в общую группу на тренировки «Зенита» в Катаре
1 янв
Знают, но не любят: ТОП-5 звезд-антигероев 2019 года
8 дек
Александра Кокорина наградили грамотой «За благие дела»
17 нояб
«Я рад, что сыграл»: Мамаев все-равно счастлив после проигрыша «Краснодару»
8 нояб
Без слов: Протасовицкий вышел из колонии
17 окт
Видео: Кокорин вышел на тренироку с основным составом «Зенита»
15 окт
Суд объяснил отказ Протасовицкому в УДО по делу Мамаева и Кокорина
1 окт
Суд отказал в УДО подельнику Мамаева и Кокорина — видео
28 сент
Павел Мамаев продолжит карьеру в футбольном клубе «Ростов»

Читайте также

+3° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
61.86
0.39 68.62
0.41
ТОП-3 пар по знакам зодиака, которым лучше не становиться родителями

Последние новости

19:07
Российские ученые разработали средства для диагностики нового коронавируса
19:01
Захарова о статье премьер-министра Польши: «Очередная преступная попытка переписать историю Второй Мировой войны»
18:55
Невестку Хрушева обнаружили мертвой в московской квартире
18:43
Бари Алибасов немного прояснил путаницу с женихами Анастасии Волочковой
18:35
Гагарина в купальнике не смогла придумать название к фото, несмотря на наставления мужа
18:27
«Лучшая женщина на Земле»: Рубцова в вечернем платье покорила сердца фанатов

Сейчас читают

ТОП-3 пар по знакам зодиака, которым лучше не становиться родителями
Елизавета II отобрала у Меган Маркл все королевские украшения
Фото 16-летней Елены Ваенги привело в восторг поклонников

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]