Кокорин в составе «Зенита» в матче с «Аль-Увайнахом» забил два гола за три минуты

Александр Кокорин забил два гола в составе «Зенита» в матче с катарским с «Аль-Увайнахом» в Дохе.

28-летний нападающий сине-бело-голубых забил первый гол на шестой минуте встречи, на девятой минуте он вновь оформил мяч в ворота соперника.

Ранее появилась информация, что Александр временно покинет «Зенит» и перейдет в «Сочи» на правах аренды. Эту информацию клуб подтвердил на своей странице в Twitter.