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Тяжелоатлет Юрий Власов госпитализирован в Москве

, 23:07 | Марина Неруцких 55

Кумир Шварценеггера находится под пристальным наблюдением врачей.

Фото: ТАСС / Яковлев Александр

Знаменитый тяжелоатлет, олимпийский чемпион Юрий Власов попал в больницу. Как стало известно 5-tv.ru, 84-летний спортсмен сутки находился в реанимации одной из столичных клиник, после чего был переведен в обычное отделение. В настоящее время Власов находится под пристальным наблюдением медиков.

Советский тяжелоатлет, а впоследствии русский писатель и политический деятель, заслуженный мастер спорта СССР Юрий Власов в свое время был кумиром не только советской молодежи, но и идолом для Арнольда Шварценеггера, об этом публично заявлял сам голливудский актер.

Юрий Власов открыл в себе писательский талант задолго до того, как ушел из большого спорта. В его биографии есть даже уникальный факт — на чемпионат мира 1962 года Власов поехал не только как спортсмен, но и как специальный корреспондент газеты «Известия».

Профессиональной литераторской деятельностью знаменитый спортсмен занялся в 1968 году после ухода из большого спорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владиславу Третьяку понадобилась помощь медиков.

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