Филиппов день: что можно и категорически нельзя делать 22 января

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Мия Субботина
Мия Субботина Мия Субботина 34 018

Верующие 22 января чтят память святителя Филиппа, жившего во времена Ивана Грозного. Митрополит Московский и всея Руси пошел против политики государя и пострадал от этого.

Фото, видео: Lampada.in.ua; www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo, Anatoly Lomokhov, West Coast Surfer, Paul Zinken

Православные христиане 22 января чтят память святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси. Святой жил во времена Ивана Грозного и был известен как обличитель опричнины. Он был против политики государя и заслужил его немилость: был лишен сана и отправлен в ссылку в Успенский монастырь в Твери, где в дальнейшем был убит одним из руководителей опричнины Малютой Скуратовым.

Что можно делать 22 января

В этот день было принято приводить в порядок себя и свой дом, так как за время праздников у людей скапливалось много дел. Хозяйки стирали, гладили и мыли полы. Мужчины занимались тяжелым трудом.

Также 22 января было принято ходить в баню, чтобы смыть Святки — в христианской традиции время с Рождества Христова до Крещенского Сочельника.

Что нельзя делать 22 января

В этот день категорически нельзя ругаться и ссориться друг с другом, пишет Утро.ру. Также не рекомендуется пришивать пуговицы, считалось, что в этом случае не получится избавиться от старых проблем.

Приметы на 22 января

  • Если день ясный, то год будет урожайным и благополучным.
  • Если вороны сидят на верхушках деревьев — значит морозы скоро усилятся.
  • Также по погоде в этот день определяли, каким будет сентябрь: снег идет — дождливым, сухая и солнечная погода — жарким.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ни в коем случае нельзя делать 21 января, в Емельянов день.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

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