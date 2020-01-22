«Маленькая невеста»: дочь Галкина и Пугачевой облачилась в свадебное платье

Трогательный ролик, в котором Лиза Галкина дефилирует в образе невесты, появился на фанатской странице шестилетней дочери Примадонны в Instagram.

Судя по внешности наследницы Галкина, видео было записано несколько лет назад. В кадре девочка дает интервью, где рассказывает о своей роли на подиуме.

«Сегодня у меня наряд: фата, платье и туфли на каблуках. И невестой я стану», — сказала малышка.

Поклонники восхитились юной красавицей и засыпали комплиментами дочь звездной пары. Фанаты уверены, что Лиза найдет себе достойного жениха.

«Лизочка — красавица»;

«Модель!!! Умничка!!!»;

«Невестой, ты станешь обязательно! Всему свое время!!!»;

«Маленькая невеста», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Гарри Галкин поет на французском.