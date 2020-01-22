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«Маленькая невеста»: дочь Галкина и Пугачевой облачилась в свадебное платье

, 6:21 | Мия Субботина Видео 158

На фанатской странице Лизы Галкиной появился ролик, в котором девочка дефилирует в образе невесты.

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Фото, видео: Instagram @elizaveta_galkinaa

Трогательный ролик, в котором Лиза Галкина дефилирует в образе невесты, появился на фанатской странице шестилетней дочери Примадонны в Instagram.

Судя по внешности наследницы Галкина, видео было записано несколько лет назад. В кадре девочка дает интервью, где рассказывает о своей роли на подиуме.

«Сегодня у меня наряд: фата, платье и туфли на каблуках. И невестой я стану», — сказала малышка.

 
 
 
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Лизочка даёт интервью 👼❤️ #елизаветагалкина #максимгалкин #аллапугачева #гарригалкин

Публикация от Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaa)

Поклонники восхитились юной красавицей и засыпали комплиментами дочь звездной пары. Фанаты уверены, что Лиза найдет себе достойного жениха.

«Лизочка — красавица»;

«Модель!!! Умничка!!!»;

«Невестой, ты станешь обязательно! Всему свое время!!!»;

«Маленькая невеста», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Гарри Галкин поет на французском.

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