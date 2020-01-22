Волшебное блюдо приготовили шестилетние Лиза и Гарри Галкины. Дети юмориста и Примадонны представили родителям свое творение по рецепту из поваренной книги Гарри Поттера, которую они взяли на вооружение. Видео забавного момента появилось в сторис на странице Максима Галкина в Instagram.

Снимающий на камеру отец уточнил у наследников, чем они занимаются на кухне. Те ответили, что варят там различные зелья. После в кадре на столе появились три кусочка, похожие на пирожки. Ребята объяснили, что это жабы в тесте. Все магические свойства этого «деликатеса» они не раскрыли, но уточнили, что съевшие его засыпают.

«Эта жаба в тесте для того, чтобы спать? Так дайте мне!» — оживилась за кадром Алла Пугачева.

«Мама! Она не вкусная!» — предупредили хором Лиза и Гарри.

«Зато посплю», — ответила артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Галкина и Пугачевой облачилась в свадебное платье.