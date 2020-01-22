Названы самые необычные имена новорожденных москвичей

Жители Москвы продолжили тенденцию называть детей древними славянскими, иностранными и двойными именами в 2019 году.

По данным РИА Новости, в прошлом году именем Милана родители назвали 1187 родившихся девочек, 618 малышек получили имя Мирослава, 282 — назвали Злата. Именем Ярослав названы 897 мальчиков, а Макарами стали 577 маленьких ребят.

Самыми популярными заимствованными именами стали Мия, Николь и Аврора. Некоторые родители решили выделиться вдвойне и дали своим новорожденным детям парные имена: Лука Адриэль, Эмиль Данила, Анисья Дарина, Мия Милана, Аделина Елизавета и другие.

Наиболее популярным мужским именем в 2019 году стало Александр. Именно так назвали 2991 мальчика. Самым часто встречающимся именем у появившихся на свет девочек стало София или Софья — 3261.

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