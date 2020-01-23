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  4. «Чуть палец не отгрызла!» — Анну Семенович укусила большая столетняя черепаха

«Чуть палец не отгрызла!» — Анну Семенович укусила большая столетняя черепаха

, 6:08 | Игорь Рязов Видео 26

Певица кормила «медлительную» рептилию и потеряла бдительность.

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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Анна Семенович выложила на своей странице в Instagram забавное видео, снятое во время отдыха на Сейшелах. В ролике певицу укусила большая столетняя черепаха.

«Они такие медлительные. Этой милашке всего лишь 100 лет», — рассказывала Семенович на камеру о черепахе, пока кормила ее.

Во время рассказа певица потеряла бдительность и поднесла руку слишком близко к пасти рептилии. В итоге черепаха укусила знаменитость.

«Чуть палец не отгрызла!» — вскрикнув, отреагировала Семенович.

Instagram @ann_semenovich

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подписчики не сразу узнали Анну Семенович на фото без макияжа. Селфи знаменитость сделала во время отдыха на Сейшелах.

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