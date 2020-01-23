Анна Семенович выложила на своей странице в Instagram забавное видео, снятое во время отдыха на Сейшелах. В ролике певицу укусила большая столетняя черепаха.

«Они такие медлительные. Этой милашке всего лишь 100 лет», — рассказывала Семенович на камеру о черепахе, пока кормила ее.

Во время рассказа певица потеряла бдительность и поднесла руку слишком близко к пасти рептилии. В итоге черепаха укусила знаменитость.

«Чуть палец не отгрызла!» — вскрикнув, отреагировала Семенович.

Instagram @ann_semenovich

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подписчики не сразу узнали Анну Семенович на фото без макияжа. Селфи знаменитость сделала во время отдыха на Сейшелах.