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«Нет радости в глазах»: подписчики не сразу узнали Анну Семенович на отдыхе

, 13:55 | Валентин Черников Фото 298

Певица поделилась снимком с Сейшел в естественном образе.

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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Снимок Анны Семенович с отдыха на Сейшелах насторожил ее поклонников. Певица разместила в Instagram селфи, на котором предстала загоревшей, без косметики и укладки. Пост она сопроводила стихотворением о любви.

Не все подписчики одобрили увиденное. Под фото написали, что не узнали артистку. Отсутствие макияжа, по мнению пользователей, ее не красит. Отдельным комментаторам не понравился даже загар Семенович.

Instagram @ann_semenovich

«Загар не идет, и вид уставший, нет радости в глазах, как мы привыкли видеть»;

«Вы тут сами на себя не похожи»;

«Извините, но вы стареете. Жаль», — откликнулись фанаты.

Другая половина юзеров, напротив, посчитала Анну посвежевшей за время отдыха. В отместку хейтерам многочисленные фолловеры сообщили Семенович, что естественная красота идет ей больше, чем образы с косметикой и укладкой.

«Нежная, женственная, юная!»

«Как вам загар идет»;

«Очень красивая, без мейка особенно», — ответили артистке.

Ранее 5-tv.ru писал, что Семенович подогревает слухи о своей беременности, скрывая на фото живот.

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