Гороскоп на 23 января: Влияние Юпитера подталкивает к умиротворяющему досугу

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 января, подходящее время для того, чтобы расслабиться и восстановить внутренний баланс. Овны, отпустите то, что давно изжило себя. Стрельцы, относитесь к происходящему философски.

♈ Овен

Некоторые вещи прекрасно сочетаются друг с другом, в то время как иные сочетания приводят к беспорядку и хаосу. А что пытаетесь совместить друг с другом вы, Овны? Вы пытаетесь удержать то, что Вселенная просит отпустить? Сегодня вас просят закончить, наконец, отношения, «срок годности» которых уже истек. У вас больше нет ничего общего, и это нормально. В сфере романтики вас тоже просят определиться и принять решение.

Космический совет: отпустите то, что давно изжило себя.

♉ Телец

Лучший день вашей жизни — тот, который проходит здесь и сейчас. Сила вашей мысли куда больше, чем вы думаете: ваша судьба будет такой, какой вы ее себе представите. Сегодня звезды просят вас задействовать эту силу, чтобы создать изменения, которые вы хотите увидеть. Дух хочет, чтобы вы помнили: просите, и вы получите. Тельцам, которые состоят в отношениях, хорошо бы разнообразить сексуальную и романтическую жизнь. Например, попробуйте поиграть в первое знакомство в незнакомом вам баре.

Космический совет: помните о собственной силе мысли.

♊ Близнецы

Близнецы, похоже, ваши близкие готовы поиграть в Купидона. Да, у вас есть «любимый типаж», но что плохого в том, чтобы попробовать новое? Вы можете быть приятно удивлены индивидуальностью потенциальных партнеров и в конечном итоге стать как минимум друзьями.

Космический совет: откройтесь новому и не отказывайтесь от свиданий.

♋ Рак

Все мы тут знаем, что такое разбитое сердце — в этом ваш опыт не уникален. Это совершенно не значит, что теперь надо совсем отказываться от любви. Вы находитесь в той точке своего жизненного пути, когда можно сделать выводы из прошлого, используя сегодняшние знания.

Космический совет: хороший день, чтобы переоценить события прошлого.

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♌ Лев

Что-то давно вы не флиртовали со своей половинкой, Львы. Разве вы не хотите перевести все в автономный режим? Разве вы хотите перестать устраивать умилительные войны за последний кусочек десерта и видеть это только в романтических комедиях? Некоторые из вас могут чувствовать себя особенно творчески сегодня. Направьте своего внутреннего Шекспира, когда вы положите ручку на бумагу. Забудьте о правилах грамматики, поскольку вы позволяете словам течь. Будет много времени, чтобы отредактировать свой шедевр позже.

Космический совет: творите и флиртуйте!

♍ Дева

Помните время, когда вы хотели чего-то настолько сильно, что были убеждены, что не сможете жить без этого? Как вы относитесь к той же вещи сейчас? Может, и хорошо, что ничего не вышло? Задержите эту мысль на мгновение, Девы, и позвольте себе довериться судьбе.

Космический совет: позвольте себе довериться судьбе.

♎ Весы

Не все прощания должны быть такими болезненными, Весы. Если вам суждено, вы встретитесь снова. А пока просто наслаждайтесь завершением этой истории — ведь теперь появится пространство для новой главы. Помните, вы не тот человек, которым были раньше. Подходите ко всему с умом новичка, а не исходя из старых парадигм.

Космический совет: не пытайтесь судить о происходящем с высоты жизненного опыта.

♏ Скорпион

Если в последнее время вашим любимым «наркотиком» было отрицание, готовьтесь: реальность заставит вас взглянуть ей в глаза. Любовь, которую вы ищете, всегда была перед вами. Нет необходимости ждать, пока Купидон вмешается со своей стрелой. Украдите его оружие, пока он дремлет, и стреляйте в того, на кого положили глаз.

Космический совет: берите любовную инициативу в свои руки.

♐ Стрелец

Не все должно длиться вечно, и это нормально. Вы понимаете преходящую природу всего, включая ваши отношения. Но так ли это плохо? Думайте об этом как о завершении цикла или возможность переписать скрипт. Вы освобождаете место для новой истории.

Космический совет: относитесь к происходящему философски.

♑ Козерог

Хотите услышать клише? То, что не ломает вас — делает сильнее. Самое время посмотреть в глаза своим демонам. Ваш поиск внутренней свободы поможет вам освободиться от оков. Но отпустить что бы то ни было не всегда легко — даже страхи. Наберитесь сил.

Космический совет: посмотрите в глаза тому, чего боитесь, и освободите себя от терзаний.

♒ Водолей

Вы совершенно счастливы сами по себе и способны самостоятельно заботиться о себе и удовлетворять свои эмоциональные потребности. Так почему же вы должны быть с другими людьми, если у них нет чего-то ценного, что можно добавить в вашу жизнь? Мудрый совет: отстаивайте свои позиции.

Космический совет: если вам хорошо с самим собой — позвольте себе это.

♊ Рыбы

Мир истощает нас во многих отношениях. Но вы отвечаете за свои внутренние ресурсы, Рыбы. У вас есть право решать, что разрешено в вашем внутреннем мире, а что нет. Хороший способ создать вокруг себя энергетический щит — практиковать «медитацию золотого света». Визуализируйте яркий, светящийся шар в центре груди. Мысленно увеличивайте его в размерах, пока он не сформирует пузырь вокруг вашего тела. Такой метод позволит защититься от негативных эманаций окружающего мира.

Космический совет: практикуйте медитацию.

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