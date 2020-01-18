Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 января

На предстоящей неделе нас ожидает смешанное влияние планет. Особо напряженной будет любовная сфера: возможны конфликты, ссоры, приступы ревности, сексуальное перевозбуждение. Также возможна непоследовательность в мыслях и поступках. Из позитивных энергий — повышенная интеллектуальная активность и общее уважение к окружающим.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который поможет сгладить углы в непростых ситуациях, а прилив сил направит в плодотворное русло.

Овен — гороскоп на неделю

Овнов ждет позитивная неделя, связанная с решительностью, энергичностью, повышенной способностью ставить и достигать цели. На предстоящей неделе вы можете рассчитывать на отличный результат в делах, которые будете начинать. Поэтому постарайтесь заняться важными задачами, требующими разрешения. В том числе, можете смело браться за сложные или неприятные задания.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов начинается приятный и любвеобильный период. В предстоящие дни вам будет особо сопутствовать удача в личных отношениях. Обаяние и компромисс будут помогать вам решать возникающие проблемы. Также неделя способствует вашим финансовым успехам.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит скорее неудачная неделя. Прежде всего, сложности ожидаются в сфере личных отношений: конфликтность, неумение найти подход к партнеру, сексуальное и эмоциональное перевозбуждение. Чтобы разрешить ситуацию, вам нужно «сесть за стол переговоров»: особая интеллектуальная находчивость, способность увидеть новое или неожиданное решение поможет на следующий неделе сглаживать эмоциональные сложности.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков наступает пора нежности и любви. Приятное эмоциональное состояние поможет забыть обиды прошлого, наслаждаться текущим моментом, строить и углублять личные отношения. Неделя также хороша для творчества и для созерцания прекрасного.

Лев — гороскоп на неделю

Львов предстоящая неделя подталкивает к активным проявлениям и решительным действиям. Поступки следует предпочесть разговорам, так как слова могут привести к конфликтам, непониманию, спорам с окружающими. А когда вы энергично и решительно воплотите то, что задумали, — близкие восхитятся и легко согласятся с вашей правотой.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит скорее непростая неделя. Главным образом могут всплыть и проявиться комплексы в сфере личных отношений: неумение найти подход к противоположному полу, потребность в любви и при этом сложности с тем, чтобы давать и получать ее. Помочь может общая атмосфера уважения, в которой вы будете строить свое взаимодействие со всеми окружающими.

Весы — гороскоп на неделю

Весам планеты обещают удачу при переговорах и во время участия в совместных проектах с кем-то. Энергичные решения и действия, активное отстаивание своей позиции и своего видения ситуации будут очень кстати. Так вы завоюете уважение и расположение окружающих.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам неделя принесет позитив на сексуальном фронте. Особая чувственность, эмоциональность, наслаждение сферой личных отношений помогут сгладить и снять нервозность, которая иначе может приводить к ошибкам в деловой сфере. В общем, на следующей неделе вам лучше будет сделать акцент на личных отношениях.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов продолжается очень энергичный период. Это хорошо для вашего продвижения и деловых или спортивных успехов. Однако, излишняя напористость может повредить вам в личных отношениях. Вы можете утратить чувство такта, неосознанно обидеть своего партнера, возможно, даже всерьез поссориться. Больше обсуждайте спорные вопросы — на следующей неделе разговоры будут помогать вам сглаживать противоречия.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоит две тенденции. Во-первых, усиливающееся ощущение приближающегося успеха, вера в себя. Воспользуйтесь этой энергией, чтобы продвинуться вперед в социальном плане. А во-вторых, особая эмоциональность, мягкость в личных отношениях, способствующая взаимопониманию с партнером. В целом, неделя будет для вас очень положительная.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям предстоит период энергичного отстаивания своих идей. При этом вы, как правило, будете выходить победителем в таких дебатах. Повысившаяся скорость интеллекта и особая напористость будут помогать вам в этом. Ваши рассуждения будут особо убедительны для окружающих. Неделя для вас положительная. Также у Водолеев начинаются дни рождения, когда хорошо подводить итоги уходящего года и прозревать внутренним взором свой следующий год.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоящая неделя обещает романтические приключения, иногда непростые. Любовные, эмоциональные и сексуальные подъемы и спады могут сменять друг друга. В целом, ожидается интенсивность чувств, но при этом возможны противоречивые ситуации в отношениях, иногда конфликты. В общем, скучать не придется.

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