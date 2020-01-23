Многодетным отцам могут разрешить досрочно выходить на пенсию

Законопроект о допустимом снижении срока выхода на пенсию для многодетных отцов внесен в Госдуму. Документ может коснуться тех, кто содержит и воспитывает более трех детей в семье.

«Главная цель вносимого законопроекта — симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин», — цитирует RT выдержки из пояснительной записки.

Вносимые изменения призваны поддержать семьи с детьми и обеспечить материальной поддержкой в перспективе.

Инициатором законопроекта выступил Госсовет Удмуртии. Предполагается, что многодетные отцы смогут выходить на пенсию в 60 лет.

В случае одобрения документа на его реализацию потребуется около 5,2 миллиарда рублей.

Согласно принятому ранее закону, пенсионный возраст для россиян будет поэтапно повышен на пять лет (ежегодно с шагом в один год, пока не достигнет значений 65 и 60 лет для мужчин и женщин, соответственно).

Руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал, насколько изменится размер пенсии в течение нескольких лет.