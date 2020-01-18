Глава ПФР рассказал, какой будет пенсия через несколько лет

Руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал, насколько изменится размер пенсии в течение нескольких лет. Об этом пишет «Российская газета».

«Исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы», — заявил глава ПФР.

По словам Антона Дроздова, в случае, если инфляция в России в указанные периоды будет ниже прогнозных цифр, «то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше».

Он добавил, что в январе 2020 года размер пенсионных выплат был проиндексирован на 6,6%. Таким образом, пенсия увеличилась в среднем на тысячу рублей.

Антон Дроздов подчеркнул, что у жителей России, достигших 80-летнего возраста, пенсия увеличивается еще и за счет фиксированных выплат, размер которых в 2020 году составил 5 686 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Банке России объяснили действие новой схемы пенсионных выплат.