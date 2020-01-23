Генсек ООН назвал четырех новых «всадников Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в настоящий момент миру угрожают четыре «всадника Апокалипсиса». Об этом со ссылкой на его заявление, опубликованное на сайте ООН, сообщает «Экономика сегодня».

Первым «всадником Апокалипсиса» генсек ООН назвал «высочайшую геостратегическую напряженность». Жертв терактов становится все больше, растет ядерная угроза, многие вынуждены из-за войны покидать свои дома.

Вторая угроза миру — глобальное потепление. Гутерреш сказал, что из-за роста температуры в ближайшее время вымирание будет грозить миллионам видов живых существ. Он считает, что «наша планета горит».

Третий всадник — «глобальное недоверие». По словам главы ООН, люди стали сомневаться в пользе глобализации и меньше доверяют политическим институтам.

Четвертой глобальной угрозой Гутерреш назвал «обратную сторону цифрового мира». Стремительное развитие технологий привело к появлению новых видов мошенничества, распространению фейков, угнетению и нарушению частной жизни людей.

«Наш мир приближается к точке невозврата», — предупредил генсек ООН.

При этом он обратил внимание и на «признаки надежды». Среди таковых Гутерреш выделил урегулирование ряда конфликтов. В частности, в Демократической Республике Конго, на Мадагаскаре, в Мали и на Мальдивских островах. Частичного прогресса, по его словам, удалось достичь в Йемене, Сирии и Ливии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ООН открылась выставка, посвященная 75-летию освобождения узников Освенцима.