В ООН открылась выставка, посвященная 75-летию освобождения узников Освенцима

В штаб-квартире ООН открылась выставка, посвященная 75-летию освобождения Освенцима. На экспозиции представлены фотографии и документы из российских и израильских музеев. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что мировое сообщество, отмечая годовщину освобождения узников концлагеря Освенцим, должно отдать дань памяти советским воинам, остановившим нацистов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мир был потрясен, узнав и увидев реальность и масштабы нацистских зверств. Сегодня мы отдаем дань памяти выжившим и советским солдатам, которые остановили нацистскую чуму, заплатив за это колоссальными жертвами», — отметил российский дипломат.

Небензя подчеркнул, что в настоящее время наблюдается опасная тенденция переписывания истории, в частности, событий Второй мировой войны.

«Освободителей и героев представляют, как агрессоров и захватчиков, а коллаборационистов и предателей выставляют в роли освободителей и героев. Даже причины и цепь событий, приведших ко Второй мировой войне, подвергают сомнению. Этому нет оправдания, какие бы политические или геополитические причины ни выдвигались», — заявил представитель РФ при ООН.

Постпред подчеркнул, что в результате Второй мировой войны погибли 27 миллионов советских граждан и большая часть из них — гражданское население.

«Сегодня мы говорим: „Это не должно повториться!“ и призываем всех присоединиться к нам во имя будущих поколений, которые должны знать правду о Холокосте и о тех, кто его осуществлял», — заключил дипломат.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, присутствовавший на открытии выставки, подчеркнул, что «освобождение положило конец Холокосту». По его словам, солдаты Красной армии были потрясены тем, что увидели в концлагере.

«Нацисты попытались спрятать часть улик, свидетельствующих о массовых расправах, но миллионы единиц одежды и тонны волос служат доказательством ужасающих событий», — заявил он.

На мероприятии присутствовал один из бывших узников лагеря Золтан Матиаш. Он рассказал, что ему довелось испытать ужасы двух нацистских лагерей смерти — Освенцима и Бухенвальда.

«Для меня большая честь выступить на мероприятии по случаю годовщины освобождения Освенцима солдатами Советской армии», — отметил Золтан.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что политолог Алексей Мухин прокомментировал статью Матеуша Моравецкого, в которой тот назвал СССР пособником нацистской Германии.