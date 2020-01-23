Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти на 20-25%. Такой прогноз сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ, пишут «Известия».

Эксперты выделяют две основных причины подорожания табачных изделий. Первая — массовая маркировка табачной продукции. Она стала обязательной с 1 марта 2019 года. Теперь производители размещают на каждой пачке цифровой код Data Matrix, что потребовало установки нового оборудования на заводах.

«По нашему мнению, именно маркировка наиболее существенно влияет на рост цен», — сказала замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина.

Вторая причина подорожания сигарет — рост акцизов. С 1 января они увеличились на 4% — почти до двух тысяч рублей за одну тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости, вычисляемой из максимальной розничной цены.

Причем рост акцизов затронул не только традиционные табачные изделия, но и электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака — почти на 4%. На жидкости для электронных систем также начали взимать дополнительный сбор — 13 рублей за один миллилитр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили ввести минимальные цены на сигареты. Депутаты сочли, что это поможет бороться с контрафактом.