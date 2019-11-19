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Минимальные цены на сигареты предложили ввести в Госдуме

, 23:44 | Анастасия Игонина Видео 61

Депутаты предполагают, что эта мера поможет в борьбе с подпольным производством продукции.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov, 5-tv.ru

В России может появиться минимальный размер стоимости для сигарет. Такую идею предложили в Госдуме РФ.

Законопроект по данной теме уже размещен в электронной базе нижней палаты правительственного аппарата. Авторами инициативы стали Сергей Катасонов от ЛДПР, а также Айрат Фаррахов, Алексей Веллер, Абдулмажид Маграмов и Юрий Кобзев от «Единой России».

Ценник депутаты предлагают рассчитывать, основываясь на минимальной ставке акциза на пачку и размеру НДС, которые будут действовать на момент производства табачной продукции. Для заграничных марок данные для расчета будут браться в день их ввоза в страну.

В пояснительной записке к инициативе чиновники отметили, что введение единой минимальной цены на табачную продукцию должно помочь в борьбе с контрафактными товарами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что установление минимального прайса также должно способствовать борьбе со ввозом контрабандного табака.

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