Минимальные цены на сигареты предложили ввести в Госдуме

В России может появиться минимальный размер стоимости для сигарет. Такую идею предложили в Госдуме РФ.

Законопроект по данной теме уже размещен в электронной базе нижней палаты правительственного аппарата. Авторами инициативы стали Сергей Катасонов от ЛДПР, а также Айрат Фаррахов, Алексей Веллер, Абдулмажид Маграмов и Юрий Кобзев от «Единой России».

Ценник депутаты предлагают рассчитывать, основываясь на минимальной ставке акциза на пачку и размеру НДС, которые будут действовать на момент производства табачной продукции. Для заграничных марок данные для расчета будут браться в день их ввоза в страну.

В пояснительной записке к инициативе чиновники отметили, что введение единой минимальной цены на табачную продукцию должно помочь в борьбе с контрафактными товарами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что установление минимального прайса также должно способствовать борьбе со ввозом контрабандного табака.