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Пациента с 28 ножевыми ранениями «вытащили с того света» врачи подмосковной клиники

, 9:20 | Марина Неруцких Видео 93

45-летний мужчина был доставлен в Бронницкую городскую больницу с множественными колото-резаными ранами грудной клетки, живота и спины.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, Jiri Hubatka, imagebroker/Giuseppe Graziano; Известия / Александр Казаков

Медики подмосковной больницы спасли жизнь 45-летнему мужчине, которого доставила бригада «скорой помощи» с 28 ножевыми ранениями. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой министерство здравоохранения Московской области.

«В Подмосковье врачи спасли пациента с 28 ножевыми ранениями. Бригадой скорой медицинской помощи в Бронницкую городскую больницу Минздрава Московской области 45-летний пациент был доставлен в крайне тяжелом состоянии. В результате конфликта на бытовой почве пострадавший получил множественные колото-резаные раны грудной клетки, живота, спины, поясничной области и верхних конечностей. В результате слаженной работы врачей жизнь больного удалось спасти», — цитирует сообщение ведомства издание.

По словам заведующего хирургическим отделением больницы Николая Аберясева, операция длилась около восьми часов.

«В минимальные сроки была организована экстренная операция, которую проводили три хирурга, анестезиолог-реаниматолог в течение почти восьми часов. Мужчине выполнены торакотомия и лапаротомия с последующим ушиванием ран множества внутренних органов грудной клетки и брюшной полости. Также потребовалось переливание донорской крови», — пояснил Н. Аберясев.

Сейчас пациент находится в реанимационном отделении. Врачи характеризуют его состояние, как стабильное.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что покупатель в московском магазине ранил ножом мужчину, сделавшему ему замечание.

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