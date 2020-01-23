Пациента с 28 ножевыми ранениями «вытащили с того света» врачи подмосковной клиники

Медики подмосковной больницы спасли жизнь 45-летнему мужчине, которого доставила бригада «скорой помощи» с 28 ножевыми ранениями. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой министерство здравоохранения Московской области.

«В Подмосковье врачи спасли пациента с 28 ножевыми ранениями. Бригадой скорой медицинской помощи в Бронницкую городскую больницу Минздрава Московской области 45-летний пациент был доставлен в крайне тяжелом состоянии. В результате конфликта на бытовой почве пострадавший получил множественные колото-резаные раны грудной клетки, живота, спины, поясничной области и верхних конечностей. В результате слаженной работы врачей жизнь больного удалось спасти», — цитирует сообщение ведомства издание.

По словам заведующего хирургическим отделением больницы Николая Аберясева, операция длилась около восьми часов.

«В минимальные сроки была организована экстренная операция, которую проводили три хирурга, анестезиолог-реаниматолог в течение почти восьми часов. Мужчине выполнены торакотомия и лапаротомия с последующим ушиванием ран множества внутренних органов грудной клетки и брюшной полости. Также потребовалось переливание донорской крови», — пояснил Н. Аберясев.

Сейчас пациент находится в реанимационном отделении. Врачи характеризуют его состояние, как стабильное.

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