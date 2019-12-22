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  4. Покупатель в московском магазине ранил ножом мужчину, сделавшему ему замечание

Покупатель в московском магазине ранил ножом мужчину, сделавшему ему замечание

, 21:38 | Марина Неруцких Срочная новость 258

Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением бедра.

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Reichwein

В продуктовом магазине на сервере Москвы покупатель напал с ножом на мужчину, который сделал ему замечание.

«По предварительным данным, в продуктовом магазине на севере Москвы мужчина сделал замечание покупателю, совершавшему противоправные действия, после чего последний достал нож и нанес мужчине ножевое ранение в область ноги», — сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

По предварительной информации, пострадавший — сотрудник прокуратуры — он госпитализирован с проникающим ранением бедра.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Нападавший задержан. Ведется расследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержаны подозреваемые в нападении на экс-главу Киселевска Сергея Лаврентьева.

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