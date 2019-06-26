«Оно для чего?»: в сети не поняли тату Савичевой в честь дочери

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Певица сделала миниатюрную татуировку, которую посвятила своему ребенку.

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Фото, видео : Instagram @yuliasavicheva

Юлия Савичева поделилась со своими подписчиками в Instagram изменениями в имидже. Певица сделала татуировку с инициалами своей дочери, однако фолловеры раскритиковали артистку за такое решение.

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Юлия набила на ребре ладони инициалы дочки Ани — три буквы «А», передает Teleprogramma.pro. Как пояснила звезда, эскиз миниатюрной работы она разрабатывала сама, а рассказать о ней решила в особенный день: 25 июня свои именины отмечают Анны.

Однако подписчики Савичевой не поняли такого способа выразить свою любовь к ребенку.

«А оно для чего? Чтобы окружающие спрашивали? Как меченые ходят…» — критикует Юлию одна из поклонниц.

Многие фолловеры и вовсе заговорили на религиозные темы. Савичеву пользователи осудили не только за «греховное» нанесение рисунка на тело, но и за недостаточное внимание к святой, в честь которой в этот день и празднуются именины.

«В Библии осуждается нанесение татуировок на наше тело. Зачем портить подарок Бога?»

«Описание жизненного подвига Анны Вифимианской прекрасно бы наполнило смыслом такой пост», — советуют певице юзеры.

Instagram @yuliasavicheva

За Юлию незамедлительно вступились преданные фанаты. С противниками татуировок поклонники Савичевой вступили в жаркую дискуссию, отстаивая право любимой артистки на самовыражение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Савичева умилила поклонников фото в деревенском стиле.

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