Врач-диетолог предупредил, что ожирением можно «заразиться»

Ожирение — это не инфекционное заболевание и не может передаваться от человека к человеку подобно вирусу. Однако существуют исключения, рассказал Sputnik директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

«Человеку, как любому примату, свойственно так называемое „подражательное поведение“. Зачастую человек подражает и хорошему, и плохому поведению», — рассказал диетолог.

По его словам, «заражение» ожирением связано с работой именно этого механизма. Так, в организациях, где приняты застолья, человек часто получает лишние килограммы «за компанию».

Еще один распространенный пример — будущие отцы. Если беременные женщины набирает вес по естественным причинам, то у их мужей таких причин нет, но они все равно толстеют.

«Это происходит из-за того, что мужчина ограничивает свою активность, больше времени проводит дома, больше ест со вкусом и удовольствием», — пояснил врач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что японские ученые выявили неожиданную причину ожирения.