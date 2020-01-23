«Ох уж эти БДСМ-штучки»: муж Бородиной шокировал фанатов из «кабинета пыток»

Фото Курбана Омарова из стоматологического кабинета шокировало его поклонников в Instagram. Супруг телеведущей Ксении Бородиной сделал селфи в медицинском кресле с ретрактором — расширителем губ, показав фанатам челюсть крупным планом.

«Ох уж эти БДСМ-штучки. Даже до стоматологии добрались. Не скрою, получил море удовольствия», — пошутил под снимком начинающий писатель.

Instagram @zimamoscow

Гости микроблога Омарова разделились на два лагеря — тех, кого ужаснуло, и тех, кого развлекло необычное фото. Отдельные подписчики в комментариях заявили, что отписались после такой публикации. Другие указали, что, наоборот, заинтересовались.

«Ужас! Где только люди не фоткаются»;

«Очень неприятное фото»;

«Надо же, даже я, самая пошлая, в этом пошлости не увидела», — высказались недовольные.

Фолловеры поддержали Курбана и ответили на шутку аналогично.

«О, я тоже сегодня была в кабинете пыток»;

«Это что? Никак решили увеличить рот?»

«Так выглядит улыбка счастья»;

«Юмор в мужчине — очень ценное качество!», — откликнулись юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что мужа Бородиной признали лучшим писателем.