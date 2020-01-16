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Мужа Бородиной признали лучшим писателем

, 17:14 | Мия Субботина Фото 198

Курбан Омаров получил награду от издательства «ЛитРес» за свой писательский талант.

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Фото, видео: ТАСС / zimamoscow, Instagram @zimamoscow

Супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров летом 2019 года издал книгу под названием «Откровения мужчины». В ней бизнесмен описал психологию отношений между мужчиной и женщиной.

Спустя несколько месяцев после выхода произведения компания «ЛитРес» назвала мужа Ксении Бородиной автором года и вручила ему соответствующую награду. Судя по всему, 39-летний бизнесмен не ожидал получить признания за свой писательский талант. О своей литературной победе он лично сообщил в своем блоге в Instagram.

«Прикольно. Спасибо тебе мой дорогой читатель. Это еще раз доказывает, что только подкаблучник может написать лучшую книгу про отношения», — написал он.

Часть фолловеров с восторгом восприняла новость о награде супруга звезды реалити-шоу.

«Поздравляю! Пусть это будет только начало вашего успеха»;

«Прочитала Вашу книгу на одном дыхании за три часа… Целый день ходила под впечатлением»;

«Книга отличная. Заканчиваю читать. Особенный плюс за легкость чтения. И по существу!» — написали фолловеры.

Instagram @zimamoscow

Однако далеко не все пришли в восторг как от самой новости, так и от того факта, что Омаров — лучший писатель года.

«Бузова — певица, Курбан — писатель»;

«А почему такой ажиотаж? Книга ведь ни о чем»;

«Не может этого быть»;

«Без жены не факт, что выстрел бы был», — прокомментировали пост хейтеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что муж Бородиной умилил пользователей комплиментом супруге в купальнике.

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