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  4. Ирина Шейк поразила гостей модного показа ультракоротким мини

Ирина Шейк поразила гостей модного показа ультракоротким мини

, 13:18 | Юлия Федорова Видео 32

Модель появилась в пикантном наряде на шоу Жана-Поля Готье.

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Фото, видео: Instagram @irinashayk

Ирина Шейк стала звездой последнего кутюрного показа Жана-Поля Готье. Дизайнер, отличающийся созданием экстравагантных образов и театрализованных представлений, одел супермодель в очень короткое платье с прозрачными вставками, спина которого стилизована под смокинг.

На видео отчетливо слышны овации присутствующих и вспышки фотокамер, запечатлевших Ирину в интересном образе.

Instagram @irinashayk

Не только журналисты оценили выход Ирины на подиум. Модель поделилась кадрами фирменной «проходки» на своей странице в Instagram. Платье, созданное именитым дизайнером, подчеркнуло плавные изгибы идеальной фигуры Шейк.

На своей странице Ирина часто делится снимками в открытых купальниках и красивом нижнем белье с фотосессий. Поклонники восхищаются телом модели и оставляют комплименты под публикациями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Шейк снялась топлес в воде и покорила сердца пользователей.

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