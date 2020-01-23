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Путин отметил усилия Израиля по сохранению памяти о Второй мировой войне

, 13:29 | Василий Заика Видео 29

Президент России заявил о необходимости противостояния антисемитизму, чтобы не допустить повторения Освенцима.

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Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей; 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином отметил ценность усилий ближневосточного государства по сохранению памяти о Второй мировой войне.

«Для меня, для моих коллег очень важно сегодня быть в Израиле. Мы видим ваши усилия, усилия всего израильского руководства по сохранению памяти о трагических событиях Второй мировой войны», — сказал Владимир Путин.

Глава российского государства, помимо прочего, заявил о необходимости противостояния любому проявлению ксенофобии и антисемитизма, чтобы не допустить повторения Освенцима.

«Вы сейчас сказали, что не известно, где заканчивается антисемитизм. К сожалению, мы знаем это, заканчивается Освенцимом. Поэтому нужно быть очень внимательным для того, чтобы не пропустить ничего подобного в будущем и противостоять любым проявлениям ксенофобии, антисемитизма, где бы это не происходило и от кого бы это не происходило», — отметил российский лидер.

Также Владимир Путин назвал Холокост общей трагедией народов России и Израиля, подчеркнув, что 40% замученных евреев были советскими гражданами.

«Что касается трагедии Холокоста, 40% убитых и замученных евреев — это евреи Советского Союза», — сказал Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин встретился с Биньямином Нетаньяху. Президент России в преддверии Пятого Всемирного форума памяти жертв Холокоста прибыл в Израиль.

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