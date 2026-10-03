Китай поприветствовал возможный приезд Путина на саммит АТЭС

Пекин рассчитывает на участие российского президента во встрече лидеров в Шэньчжэне.
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
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Китай приветствует возможный приезд президента России Владимира Путина на неформальную встречу лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), которая пройдет в ноябре в Шэньчжэне. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, его слова привело китайское внешнеполитическое ведомство.
«Китай приветствует участие президента Путина в неформальной встрече лидеров АТЭС, которая состоится в ноябре этого года в Шэньчжэне», — сказано в сообщении.
По словам Го Цзякуня, регулярные контакты председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Путина помогают поддерживать стабильные и долгосрочные отношения между Россией и Китаем. Пекин также готов вместе с Москвой работать над практическими результатами в рамках «Года Китая» в АТЭС.
Вопрос о возможной поездке Путина в Шэньчжэнь уже обсуждался в Москве. 29 сентября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Си Цзиньпин может выступить с инициативой провести на полях саммита встречу с участием лидеров России и США.
Сам Путин 25 сентября говорил, что решение о поездке будет зависеть от ситуации внутри России. При этом президент отметил, что получил приглашение и считает участие в саммите полезным.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп планирует посетить Китай для участия в саммите АТЭС.
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