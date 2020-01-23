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  4. Владимир Путин встретился с Биньямином Нетаньяху

Владимир Путин встретился с Биньямином Нетаньяху

, 12:02 | Василий Заика Видео 24

Президент России в преддверии Пятого Всемирного форума памяти жертв Холокоста прибыл в Израиль.

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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Мероприятие состоялось в преддверии Пятого Всемирного форума памяти жертв Холокоста, который откроется в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме.

Глава российского государства в ходе встречи отметил регулярную и плотную обоюдную работу. Владимир Путин выразил уверенность, что его визит будет способствовать дальнейшему развитию отношений.

«Мы регулярно и очень плотно работаем с премьер-министром, давно договорились о визите в Израиль, уверен, что это пойдет на пользу развития наших двухсторонних отношений. И, конечно, у нас у всех большая миссия сегодня вспомнить о жертвах Холокоста», — заявил Владимир Путин.

Российский лидер, помимо прочего, поблагодарил Биньямина Нетаньяху и его супругу за приглашение и оказанное гостеприимство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение Освенцима Красной Армией.

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