Владимир Путин встретился с Биньямином Нетаньяху

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Мероприятие состоялось в преддверии Пятого Всемирного форума памяти жертв Холокоста, который откроется в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме.

Глава российского государства в ходе встречи отметил регулярную и плотную обоюдную работу. Владимир Путин выразил уверенность, что его визит будет способствовать дальнейшему развитию отношений.

«Мы регулярно и очень плотно работаем с премьер-министром, давно договорились о визите в Израиль, уверен, что это пойдет на пользу развития наших двухсторонних отношений. И, конечно, у нас у всех большая миссия сегодня вспомнить о жертвах Холокоста», — заявил Владимир Путин.

Российский лидер, помимо прочего, поблагодарил Биньямина Нетаньяху и его супругу за приглашение и оказанное гостеприимство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение Освенцима Красной Армией.