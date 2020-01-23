Какие новые назначения провел премьер-министр Мишустин в правительстве РФ

В российском кабмине и в федеральных ведомствах – очередные кадровые перестановки. Так, бывший минтруда и соцзащиты Максим Топилин назначен главой Пенсионного фонда. А экс-руководитель Минздрава Вероника Скворцова возглавит Федеральное медико-биологическое агентство. Временно исполнять обязанности главы Росздравнадзора будет Дмитрий Пархоменко. Кроме того, Михаил Мишустин назначил заместителей министров финансов, здравоохранения, а также строительства и ЖКХ.

В Министерстве здравоохранения представили нового министра Михаила Мурашко. С сотрудниками ведомства его познакомила вице-премьер России Татьяна Голикова. Она подчеркнула: приоритет в работе – это реализация нацпроектов и новых целей обозначенных президентом.

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию. Документ предполагает, в том числе, существенное перераспределение полномочий органов госвласти. Второе чтение может состояться уже в середине февраля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Госдума приняла закон о введении в Совбезе РФ должности заместителя председателя.