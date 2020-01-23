Мужчина, сломавший ногу при попытке украсть картину в Петербурге, попал на видео

Камеры наблюдения зафиксировали момент, как один из посетителей выставки свободных художников в Петербурге попытался, по версии следствия, украсть картину. Как видно на кадрах, мужчина взял со стенда полотно, а после убежал с произведением искусства. Художник хотел было остановить предполагаемого злоумышленника, однако ему удалось вырваться.

Как стало известно 5-tv.ru, подозреваемый пытался забрать картину «Золотая осень» стоимостью 25 тысяч рублей. Однако так торопился скрыться с места преступления, что в результате споткнулся и сломал ногу. Полотно было изъято, а в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «г» второй части статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Инну Чурикову обокрали в Мадриде.