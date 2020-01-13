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Инну Чурикову обокрали в Мадриде

, 15:14 | Игорь Рязов 3 469

Как стало известно 5-tv.ru, сумма ущерба превысила 240 тысяч рублей.

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Актрису Инну Чурикову обокрали в Мадриде. Как стало известно 5-tv.ru, сумма ущерба превысила 240 тысяч рублей. От действий злоумышленников также пострадал ее муж — известный кинорежиссер Глеб Панфилов.

Факт кражи Чурикова заметила, когда находилась в аэропорту Мадрида. Она не досчиталась сумки вишневого цвета стоимостью около 30 тысяч рублей. В ней находился кошелек итальянского бренда Miu Miu за 40 тысяч, внутри которого хранились 50 тысяч рублей и 300 евро. Также в кошелке лежали банковские и дисконтные карты.

Кроме кошелька, в сумке был смартфон iPhone 6 стоимостью 30 тысяч рублей и очки марки Swarovski за 90 тысяч рублей. Там же лежали заграничные паспорта на имя Чуриковой и Панфилова. Общая сумма ущерба составила более 240 тысяч рублей.

По факту кражи было написано заявление в международном аэропорту Мадрида. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Инна Чурикова попала в реанимацию упав со сцены.

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