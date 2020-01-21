Названы пять распространенных причин возникновения рака

Исследователи из Германии выделили несколько распространенных причин риска развития рака. Некоторые из них широко известны — курение, нездоровая пища и ожирение. Но ежедневные привычки тоже могут способствовать развитию онкологии, о них сообщает издание focus.de.

Сидеть у окна в самолете

Путешественники предпочитают место у окна из-за пейзажа с высоты птичьего полета. Но ученые предупреждают, что если сидеть у стекла слишком часто, то можно повредить кожу. Вы не получите солнечный ожог, но вот лучи группы UVA (Ultra Violet Radiation — ультрафиолетовое излучение, прим. 5-tv.ru) могут привести к преждевременному старению кожи — а это повышает риск развития рака.

Использовать смартфон ночью

Свет, исходящий от экрана смартфона, препятствует выработке мелатонина — гормона сна. Низкий уровень мелатонина в организме, по мнению исследователей, может привести к онкологии.

Есть и пить горячее

Еда и напитки температурой выше 65 градусов по Цельсию могут обжечь и тем самым повредить пищевод, что повышает риск злокачественной опухоли.

Употреблять алкоголь каждый день

Ежедневное распитие пива и других алкогольных напитков не способствует расслаблению, а повышает риск появления рака печени, горла, молочной железы. Немецкие ученые устанавливают дозу спиртного: для мужчин она составляет не более 500 миллилитров, а для женщин — 250 миллилитров в день.

Половые связи без презервативов

Полигамным парам ученые настоятельно рекомендуют пользоваться презервативами, так как рак шейки матки — один из наиболее распространенных видов заболевания. Он развивается от вируса папилломы человека, которому подвержены часто меняющие партнеров люди.

Кроме того, ученые называют опасными вдыхание веществ дизельного топлива, использование термобумаги и косметики с минеральными маслами.

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