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  4. Шутка деда-охотника, оставившего в сейфе порох, обернулась взрывом

Шутка деда-охотника, оставившего в сейфе порох, обернулась взрывом

, 18:37 | Карина Бернтгольц Эксклюзив 71

Два человека пострадали в Череповце при попытке вскрыть сейф, в котором хранилось снаряжение для охоты их покойного родственника.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Шутка деда-охотника из Череповца обернулась взрывом в квартире его родственников. Как стало известно 5-tv.ru, перед смертью мужчина заявил, что в его сейфе хранятся деньги. Однако, когда близкие покойного попытались его вскрыть, выяснилось, что пожилой человек им многое не договорил.

В то время, когда двое родственников скончавшегося деда открывали ящик при помощи болгарки, произошел взрыв. Оказалось, что там хранилось снаряжение для охоты и порох.

В результате ЧП в квартире выбило окно двери на балкон. Мужчины получили травмы. Один из них доставлен в Областную Клиническую больницу № 2 в состоянии средней степени тяжести, другой от госпитализации отказался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что музейщик признался, что подделал подпись вдовы актера Пуговкина при приеме вещей.

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