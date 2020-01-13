Музейщик признался, что подделал подпись вдовы актера Пуговкина при приеме вещей

Личные вещи Михаила Пуговкина появились на интернет-аукционе в первые дни новогодних каникул. Выставленные на торги архивы, фотографии и награды народного артиста вызвали скандал в сети.

Как указала его вдова Ирина Лаврова-Пуговкина, часть ценных предметов из семейной коллекции пропала после смерти актера. Вину за это она и председатель посвященного ему фонда Владимир Зайченко возложили на Смоленский краеведческий музей и музей Российской армии, в частности — на его почетного сотрудника Сергея Кожина. Этому учреждению десять лет назад вдова передала отдельные вещи супруга.

Свою версию случившего Кожин изложил журналистам. Его слова приводит KP.RU. Как отметил мужчина, десять лет назад он подделал подпись вдовы в одном из бланков при передаче вещей. По его словам, Лаврова-Пуговкина не смогла приехать в музей, чтобы поставить подпись лично и доверила это сделать Кожину.

Тогда музей взял у дамы несколько вещей актера для выставки, посвященной Великой Отечественной войне: курительную трубку, фотографии со съемочной площадки и зачетную книжку Пуговкина. Военных наград среди них не было, что подтверждается актом приема-передачи.

Спустя годы в музей нагрянула прокурорская проверка. В истории с поддельным бланком разбираются правоохранители. Однако нет доказательств, что научный сотрудник забирал и продавал на черный рынок награды актера.

«У нас никогда в музее не происходило ничего подобного. А я расплачиваюсь за ошибку, которую допустил десять лет назад», — сказал Кожин.

По его мнению, вдова Пуговкина запамятовала, куда она сдала ордена и статуэтки. Того же мнения придерживаются и в Смоленском краеведческом музее, где акты приема вещей также не подтверждают передачу учреждению указанных вдовой документов.

Ранее 5-tv.ru писал, что родственники Пуговкина грызутся из-за многомиллионного наследства.